МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. "Газпром" заказал дополнительную мощность газопровода "Ямал — Европа" на предстоящую ночь и забронировал часть на полные газовые сутки 2 апреля, свидетельствуют итоги аукционов на площадке GSA Platform.

Компания дополнительно заказала 445 тысяч кубометров в час, которыми сможет воспользоваться с 21.00 мск до 7.00 мск 2 марта. Это примерно 12,4% от общего предложения на аукционе. Ранее "Газпром" заказал на текущие газовые сутки 235 тысяч кубометров в час транзитной мощности магистрали.

Помимо этого, "Газпром" заказал 338 тысяч кубометров в час для транзита по "Ямал — Европе" через Польшу с 7.00 мск 2 апреля до 7.00 мск 3 апреля. Это примерно 9% от общего объема транзитной мощности, которая была доступна для бронирования на регулярном аукционе.

"Газпром" возобновил поставки по "Ямалу-Европе" 29 марта — после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по магистрали заметно снизились с октября прошлого года.