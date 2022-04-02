Газопровод "Ямал-Европа" перешел в режим реверса и прокачал в Польшу уже более 270 тысяч кубов газа
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Газопровод "Ямал–Европа" перешел на работу в режиме реверса, свидетельствуют данные платформы Gascade.
Газ прокачивается со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Согласно данным, с вечера пятницы заявки на прокачку через станцию "Мальнов" на вход (аверс) и выход (реверс) находились приблизительно на одном уровне. Однако к утру субботы начался реверс, и газ стал прокачиваться в Польшу. За час объем прокачки в этом направлении превысил 270 тысяч кубометров.
Напомним, что "Газпром" забронировал мощности "Ямала–Европы" на полные газовые сутки 1 и 2 апреля. Кроме того, компания дозаказала мощности на ночь пятницы.
Что касается транзита газа через украину, "Газпром" продолжает поставлять газ в штатном режиме в соответствии с заявками потребителей. Заявки на прокачку по этому маршруту на 2 апреля остаются близкими к максимальным контрактным обязательствам российской компании — 108,3 миллиона кубометров.
https://1prime.ru/gas/20220402/836570503.html
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