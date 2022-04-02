МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Белоруссия планирует рассчитываться уже в текущем году за поставляемые из России нефть и газ в российских рублях. Об этом заявил премьер республики Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу в эфире. СМИ: Москва придумала ловкий трюк для укрепления рубля

"Мы перешли на расчеты в рублях за энергоносители. Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, — отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле", — сказал Головченко. Он отметил, что это не потому, что Россия сейчас требует от Запада, абсолютно справедливо, осуществлять расчеты в их национальной валюте. Премьер подчеркнул, что для Минска это "выгодно экономически, мы всегда за это боролись. В этом году мы будем рассчитываться за нефть и газ поставляемые в российских рублях".

Он также отметил, что благодаря подписанным отраслевым союзным программам Минск и Москва "очень существенно продвинулись вперед к выходу на единый порядок ценообразования на энергоносители для субъектов хозяйствования Беларуси и России". "Это даже не сотни миллионов долларов, речь идет о миллиардах долларов. Половина задачи решена в текущем году, полное решение должно состояться, когда мы, согласно плану, подпишем соответствующие договоры о формировании единого рынка нефти и газа", — сказал Головченко.

Он также добавил, что Минск и Москва планируют к середине 2022 года определить единый порядок взимания косвенных налогов, в основном речь об НДС.

"Сейчас ведется активная работа по интеграции систем взимания косвенных налогов. Это была наша принципиальная позиция: не переход на российскую систему… а именно интеграция. К середине года должны выйти на проект договора о едином порядке взимания косвенных налогов. В основном речь идет о налоге на добавленную стоимость", — объяснил Головченко.