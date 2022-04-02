МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Алжир в данный момент не способен компенсировать Европе поставки российского газа. Об этом заявил генеральный директор государственной нефтегазовой компании Sonatrach Тауфик Хаккар.

"У нас сейчас есть несколько миллиардов кубометров газа, которые не могут заменить российский газ. С другой стороны, с учетом темпа разведки месторождений наши мощности возрастут вдвое в течение четырех лет, что обеспечивает многообещающие перспективы для наших европейских клиентов", — заявил Хаккар агентству APS, отвечая на вопрос по поводу способности страны компенсировать отсутствие поставок российского газа в Европу.

По его словам, компания намерена с 2022 по 2026 год инвестировать порядка 40 миллиардов долларов в разведку и добычу нефти и газа.

Помимо этого, Хаккар сообщил, что компания с начала года обнаружила три новых нефтяных месторождения, одно из них с запасами порядка миллиарда баррелей.

Напомним, что Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Уровень добычи нефти в стране до введения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ в мае 2020 года составлял около 1,3 миллиона баррелей в сутки, в феврале 2022 года — 982 тысячи баррелей. Государственная нефтяная компания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.