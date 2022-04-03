МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Эмбарго на поставки российских энергоносителей может поставить крест на процветании Германии, заявил министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF. Американцы позавидовали экономической стойкости русских

По его словам, в стране нет необходимой инфраструктуры для альтернативных поставок топлива, поэтому отказ от нефти и газа из России может ударить по немецкой промышленности и привести к закрытию крупнейших предприятий.

"Я давал присягу и не могу рисковать процветанием своей страны", — подчеркнул Хабек.

При этом ранее он заявлял, что Германия не позволит России "шантажировать" себя, комментируя указ Путина о продаже газа "недружественным странам" за рубли.

30 марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. По словам Хабека, Берлин готовится ко всем сценариям с российскими поставками и не исключает обострения ситуации.