МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Газопровод "Ямал–Европа" продолжает работать в режиме виртуального реверса, свидетельствуют данные платформы Gascade. Берлин видит угрозу процветанию ФРГ из-за отказа от российского топлива

Газ прокачивается со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Согласно данным, с вечера пятницы заявки на прокачку через станцию "Мальнов" на вход (аверс) и выход (реверс) находились приблизительно на одном уровне. Однако к утру субботы начался реверс, и газ стал прокачиваться в Польшу. За час объем прокачки в этом направлении превысил 270 тысяч кубометров.

Сумма заявок аверса и реверса в воскресенье утром говорит о реверсном направлении прокачки.

Напомним, что "Газпром" возобновила поставки по магистрали 29 марта и забронировал мощности "Ямала–Европы" на полные газовые сутки 3 апреля.

Что касается транзита газа через Украину, "Газпром" продолжает поставлять газ в штатном режиме в соответствии с заявками потребителей. Заявки на прокачку по этому маршруту на 3 апреля остаются близкими к максимальным контрактным обязательствам российской компании — 108,35 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".