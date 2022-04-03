МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Чехия сейчас располагает запасами газа примерно на 30 дней, многое будет зависеть от погоды. Об этом рассказал глава минтранса Мартин Купка.

"В случае если в Чехию перестанет поступать газ из России, население республики почувствует это в последнюю очередь. Главные меры по снижению потребления газа коснутся промышленных предприятий. В данный момент Чехия располагает запасами газа примерно на 30 дней, многое, конечно, зависит и от состояния погоды", — отметил Купка.

Министр подчеркнул, что кабмин сейчас ведет интенсивные переговоры с зарубежными партнерами о поставках газа в республику. В начале мая с этой целью правительственная делегация отправится в страны Персидского залива.

"Важно, чтобы страны ЕС действовали в этом вопросе совместно, отвергнув, в частности, оплату покупок газа в РФ за рубли", — подчеркнул Купка.

Министр отметил стремление властей Чехии делать акцент на развитии ядерной энергетики. В связи с этим он напомнил о принятом в марте решении кабмина о начале тендера на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на юго-востоке республики, который должен быть готов к 2036 году.