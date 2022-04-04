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2022
https://1prime.ru/gas/20220404/836585187.html
Глава минфина ФРГ оценил возможности стран Европы отказаться от газа РФ
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СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА СЕЙЧАС НЕ МОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РОССИЙСКОГО ГАЗА — ГЛАВА МИНФИНА ФРГ Новость дополняется. ПРАЙМ, 04.04.2022
энергетика, новости, газ, ес, газ, фрг, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА СЕЙЧАС НЕ МОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РОССИЙСКОГО ГАЗА — ГЛАВА МИНФИНА ФРГ
Новость дополняется.