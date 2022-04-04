МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. "Газпром" заказал дополнительную мощность газопровода "Ямал-Европа" на предстоящую ночь и забронировал часть на полные газовые сутки 5 апреля. Об этом свидетельствуют итоги аукционов на площадке GSA Platform.

Компания дополнительно заказала 475 тысяч кубометров в час, которыми сможет воспользоваться с 21.00 мск 4 апреля до 7.00 мск 5 апреля. Это примерно 14% от общего предложения на аукционе. Ранее "Газпром" заказал на текущие газовые сутки 338 тысяч кубометров в час транзитной мощности магистрали.

Помимо этого, "Газпром" заказал 135 тысяч кубометров в час для транзита по "Ямал-Европе" через Польшу с 7.00 мск 5 апреля до 7.00 мск 6 апреля. Это составляет менее 4% от общего объема транзитной мощности, которая была доступна для бронирования на регулярном аукционе.

Напомним, что "Газпром" возобновил поставки по "Ямалу-Европе" 29 марта — после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по магистрали заметно снизились с октября прошлого года.