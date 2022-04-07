БРЮССЕЛЬ, 7 апр — ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что расчеты европейских компаний за российский газ в рублях станут обходом антироссийских санкций, а также будут представлять для них высокий риск. Новак рассказал, когда будет понятно, кто перешел на оплату газа в рублях

"Тема, которую мы в настоящий момент обсуждаем с государствами-членами ЕС, — это требование (президента России Владимира) Путина платить в рублях (за поставки газа — ред.). Мы провели детальный юридический анализ принятого указа, полагаем, что предложение по обмену (валюты) будет не только представлять риск для компаний, но также станет обходом действующих санкций", — сказала она на пресс-конференции в Швеции, где находится с рабочим визитом.