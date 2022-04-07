МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. "Газпром" не забронировал на регулярном аукционе мощности для транзита газа по газопроводу "Ямал-Европа" через Польшу на полные газовые сутки 8 апреля, свидетельствуют данные площадки GSA Platform.

Компания могла забронировать мощности в объеме 3,7 миллиона кубометров в час, однако предложение осталось невостребованным.

Тем не менее, "Газпром" еще может забронировать магистраль на полные газовые сутки на дополнительном аукционе, который пройдет предстоящей ночью. Также доступно краткосрочное бронирование на несколько часов, которым можно воспользоваться в течение дня.

"Газпром" возобновил поставки по "Ямалу-Европе" 29 марта — после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по магистрали заметно снизились с октября прошлого года.