МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Россия выигрывает на фоне спецоперации на Украине. Такое мнение высказало американское издание Politico. В ОПЕК предупредили о возможности серьезного кризиса с поставками нефти

"Если вы думаете, что Россия не выигрывает от своей спецоперации на Украине, учтите это: ежемесячные доходы Москвы от экспорта газа утроились по сравнению с прошлым годом; Марин Ле Пен возглавляет симпатизирующий России политический блок, который находится в пределах досягаемости от поста президента Франции; и с сегодняшнего дня западные лидеры снова начнут прибывать в Москву, чтобы склонить президента Владимира Путина к урегулированию на Украине", — говорится в статье издания.

В одном из подзаголовков материала написано, что Путин "выигрывает экономическую войну".

"Сравнивая доходы России от газа по трубопроводам, мы можем заметить, что экспорт растет и идет по гораздо более высоким ценам по сравнению с прошлым годом", — отмечает Politico.