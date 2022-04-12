МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Китайские потребители сокращают покупку сжиженного природного газа (СПГ) по спотовым ценам. Они переходят на трубопроводы и внутренние скважины, пишет агентство Блумберг.

Китайские производители закрывают свои заводы по причине роста числа случаев заражения вирусом, это приводит к карантину в стране.

Китай сокращает закупки сжиженного природного газа, поскольку растущие мировые цены усугубляют потери от импорта, а карантин из-за пандемии ограничивает внутренний спрос.

По данным судоходного контроля, импорт в Китай СПГ в первом квартале сократился на 14% по отношению к аналогичному периоду 2021 года.

Замедление темпов роста подчеркивает, как строгие меры Китая по борьбе с вирусом распространяются за пределы его границ.

Стремительный рост потребления в стране в 2021 году сделал Поднебесную крупнейшим в мире импортером СПГ и способствовал резкому росту мировых цен. Падение спотового спроса на это сырье сейчас означало бы, что больше доступных поставок можно перенаправить в Европу, так как это бы снизило зависимость от поставок по российским трубопроводам.