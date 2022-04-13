МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена, Берлин и Будапешт выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза. Опрос показал отношение немцев к эмбарго на энергоресурсы из России

"Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ… С другой стороны, Австрия на стороне других стран-членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу", — сказал Нехаммер в эфире CNN.

Он отметил, что Еврокомиссия и Совет ЕС уже обсуждают поставки нефти, но газ — это "отдельный вопрос", так как от этого ресурса зависит промышленность ряда стран.

"Вы знаете, Европейский Союз решил, что мы должны пытаться сделать все, чтобы покончить с зависимостью от российского газа, Австрия тоже этого хочет, безусловно. Но сейчас это невозможно. Потребуется время", — добавил канцлер.

Нехаммер в понедельник встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в подмосковной резиденции Путина в закрытом от прессы режиме. Глава оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль позже упрекнул канцлера Нехаммера в том, что тот на встрече с российским президентом не затронул тему энергоснабжения страны.