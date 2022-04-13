МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Россия в полном объеме выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Турецкая смесь". Как Россия будет продавать нефть в обход санкций

"Пока Россия в полном объеме, подчеркну, это сделали все российские госорганы и компании, производители, они в полном объеме выполняют свои контрактные обязательства, включая транзит газа через территорию Украины", — сказала она в ходе брифинга.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа держался на близком к этому объему уровне, подогреваемый геополитическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.