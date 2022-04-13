В США заявили, что ведут диалог с Европой об отказе от российского газа
В США заявили, что продолжают диалог с Европой об отказе от российского газа
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ВАШИНГТОН, 13 апр — ПРАЙМ. США ведут диалог с европейскими странами, включая Германию, об отказе от закупок российского газа, но признают за союзниками право самим принимать такие решения, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы ведем диалог с нашими европейскими партнерами, включая Германию. Но это то решение, которое они будут принимать сами, и президент (США Джо Байден), конечно, поддерживает их право именно так и поступить", — ответила она на вопрос об отношении к звучащим в адрес Германии призывам отказаться от импорта энергоносителей из России.
https://1prime.ru/gas/20220413/836661972.html
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