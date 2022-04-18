МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину в понедельник 18 апреля, как ожидается, останется вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома", это следует из данных "Оператора ГТС Украины". Немецкие промышленники заявили, что готовятся к нехватке топлива

Заявки на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" составляют 56,88 миллиона кубометров, что близко к уровню предыдущего дня (56,5 миллиона). Это почти в два раза ниже максимальных обязательств "Газпрома" — около 109,6 миллиона кубометров в сутки.

При этом российская компания отмечает, что поставляет газ для транзита штатно, в соответствии с заявками европейских потребителей.

Газопровод "Ямал-Европа" по-прежнему остается невостребованным "Газпромом". Напомним, что этот балансирующий маршрут прокачивает газ в Германию через Польшу, однако с 7 апреля магистраль работает в режиме реверса.

Напомним, что транзит газа РФ через территорию Украины находился на максимуме с конца февраля. Однако с 8 апреля он вновь уменьшился. Предполагается, что это могло произойти из-за потепления в Европе.