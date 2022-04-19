БЕРЛИН, 19 апр — ПРАЙМ. Введение эмбарго на поставки российского газа прямо сейчас стало бы болезненным ударом для Германии и всех стран Европы. Некоторые государства полностью либо в значительной степени полагаются на поставки энергоносителей из РФ, и этот шаг может привести к расколу Евросоюза. Об этом заявил глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум. Хрусть и пополам. Вопрос о способе оплаты газа может разделить Европу

"Думаю, это неправильно… Такой шаг сильно ударил бы не только по Германии, масштабная проблема возникла бы у Европы. Например, Словакия полностью зависима от российского газа, а страны вроде Чехии и Австрии получают наибольшую часть газа из России. Во многих других странах ЕС на него приходится по крайней мере весомая доля", — рассказал он в беседе с изданием Handelsblatt.

Бирнбаум считает, что вопросы поставок газа нужно обсуждать на общеевропейском, а не национальном уровне.

"Если мы считаем, что можем обеспечить поставки в Германию, не позаботившись при этом о других странах, то это приведет к расколу ЕС", — считает глава компании.

Он добавил, что в настоящее время безопасность энергопоставок в ФРГ не обеспечена в достаточной степени. Стране потребуется три года, чтобы прекратить зависимость от энергоносителей из РФ. В краткосрочной перспективе, прогнозирует он, цены на электроэнергию для потребителей в Германии будут оставаться на высоком уровне.