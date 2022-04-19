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Лавров: Россия ничего не теряет от решения продавать газ за рубли
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Россия ничего не теряет от решения продавать газ за рубли, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров телеканалу India Today. По его словам, такая мера не противоречит... ПРАЙМ, 19.04.2022
энергетика, новости, газ, сергей лавров, газ, россия, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Россия ничего не теряет от решения продавать газ за рубли, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров телеканалу India Today.
По его словам, такая мера не противоречит контрактам, поэтому никаких перемен для европейских покупателей не будет.
При этом Лавров подчеркнул, что России пришлось пойти на такой шаг из-за заморозки активов РФ в валюте на более чем триста миллиардов евро или долларов.
Министр отметил, что деньги, полученные за газ, располагались в основном в банках западных стран. "Другими словами, они получили газ и украли наши же деньги", — заявил глава МИД РФ.
Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.