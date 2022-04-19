МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Россия ничего не теряет от решения продавать газ за рубли, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров телеканалу India Today. Глава немецкой E.ON высказался об идее эмбарго на российский газ

По его словам, такая мера не противоречит контрактам, поэтому никаких перемен для европейских покупателей не будет.

При этом Лавров подчеркнул, что России пришлось пойти на такой шаг из-за заморозки активов РФ в валюте на более чем триста миллиардов евро или долларов.

Министр отметил, что деньги, полученные за газ, располагались в основном в банках западных стран. "Другими словами, они получили газ и украли наши же деньги", — заявил глава МИД РФ.

Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.