МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Желание стран Евросоюза отказаться от покупки ресурсов у России — золотая жила для американских компаний, специализирующихся на экспорте сжиженного природного газа (СПГ), пишет американское издание FT.

Однако не все так просто, считает автор статьи.

По его мнению, у Европы не получится быстро "забыть" о энергоресурсах из России, в то мчисле — о газе.

Поставщики сырья должны сопоставлять европейский спрос на СПГ и долгосрочные планы по снижению потребления ископаемого топлива, считает обозреватель.

Когда танкер, пришвартовавшийся у причала для отгрузки СПГ, принимает очередную партию сырья (добытого в штате Техас или в Пенсильвании), то газ охлаждается и закачивается в изолированный трюм для доставки за рубеж. При этом на трубах образуется лед.

В качестве примера издание приводит экспортный терминал Cheniere Energy Сабин Пасс. Это один из семи действующих терминалов СПГ в США, все они работают на износ, пытаясь обеспечить мировой рынок, отчаянно нуждающийся в энергоресурсах.

"Поставленная Европой цель ликвидировать зависимость от российского газа в ответ на спецоперацию Москвы на Украине должна была стать золотой жилой для американских компаний по экспорту СПГ, ведь США являются крупнейшим в мире производителем сжиженного природного газа. Инвесторы этих компаний настроены оптимистично, доказательством чего являются рекордные котировки акций Cheniere", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Однако перспективы у 20-ти с лишним американских проектов по сжижению газа отнюдь не радужные: затраты на строительство растут, цены на американский газ быстро увеличиваются. В то же время озабоченные проблемами климата политики проводят курс на отказ от ископаемого топлива и на снижение выбросов в атмосферу. Даже почти завершенным проектам понадобится несколько лет, чтобы обеспечить мировой рынок дополнительными поставками СПГ, отмечает издание.

Общий объем сжижения газа в США составляет 120 миллиардов кубометров в год. Планируется, что к 2025 году будут введены в строй еще три предприятия, благодаря которым объем переработки увеличится на 70 миллиардов кубометров. Эти проекты с совокупным объемом выработки 206 миллиардов кубометров в год уже получили федеральные разрешения. Теперь вопрос упирается в спонсоров, которые должны заплатить за их реализацию.

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