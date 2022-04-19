МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Германия снизит зависимость от российского газа "значительно быстрее любых графиков". Об этом рассказал СМИ канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Ранее министр экономики Роберт Хабек заявлял, что к лету 2024 года Германия будет "в значительной степени" независима от российского газа, зависимость от угля и нефти РФ будет существенно снижена уже к лету текущего года. Евросоюз признал за Россией право опротестовать санкции

"Все знают, что эти санкции всегда обоюдоострые — с одной стороны, обратным эффектом на те страны, которые их вводят, но также и на весь мир, потому что растущие цены на уголь, нефть и газ, разумеется, являются вызовом для богатой страны Германии, а для некоторых стран это является тем, что никак не преодолеть. Поэтому это нужно тщательно балансировать", — отметил Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран "Большой семерки" и ЕС.

Он подчеркнул, что Германия уже до начала спецоперации РФ начала готовиться к тому, чтобы стать независимой от импорта российских энергоносителей, это позволило, в частности, Берлину поддержать решение по эмбарго на импорт угля из России.

"Мы активно работаем над тем, чтобы гарантировать, чтобы в тех сферах, где есть дефицит, мы были бы в состоянии также и в импорте нефти сделать так, чтобы шаг за шагом заменять (Россию) другими поставщиками. Экономика готова к тому, чтобы реализовать это и уже делает это", — отметил Шольц.

Он также добавил, что по замене импорта российского газа у Германии "очень амбициозные планы" по строительству новых трубопроводов и терминалов.

"Как быстро мы будем готовы, мы скажем, когда мы сделаем это. Но мы будем значительно быстрее, чем (предусматривают) любые графики. И мы активно работаем над этим", — заявил Шольц.

Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.