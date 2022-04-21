МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. "Газпром" в отопительный сезон 2021-2022 годов обеспечил надежные поставки газа потребителям в России и за рубежом, сообщает компания. Цены на газ в Европе выросли до $1110 за тысячу кубометров

При этом суммарно потребителям в РФ по газотранспортной системе "Газпрома" в четвертом квартале 2021 и в первом квартале 2022 года был поставлен рекордный объем газа.

"В отопительный сезон 2021/2022 года "Газпром", как и всегда, обеспечил надежные поставки газа потребителям в России и за рубежом", — говорится в сообщении компании в Telegram.

Компания отмечает, что погода в прошедший осенне-зимний период в зоне действия Единой системы газоснабжения России (ЕСГ) была близка к климатической норме, однако декабрь был холоднее нормы. Температура опускалась до аномально низких значений – минус 17 градусов (на 9 градусов ниже климатической нормы для этого месяца). В этот период "Газпром" оперативно вывел производственные объекты на максимальные режимы работы.

"Суммарно из ресурсов всех поставщиков отечественным потребителям по газотранспортной системе "Газпрома" в четвертом квартале 2021 года и первом квартале 2022 года поставлен рекордный объем газа", — отмечает компания.