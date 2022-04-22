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2022
https://1prime.ru/gas/20220422/836735013.html
В МВФ оценили, как долго Европа сможет обходиться без российского газа
Газ
Новости
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ЕВРОПА СМОЖЕТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ГАЗА РФ НЕ ДОЛЬШЕ 6 МЕСЯЦЕВ, ПОСЛЕ ЭТОГО ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИКА ОЩУТИТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ОТКАЗА — МВФ ПРАЙМ, 22.04.2022
энергетика, новости, газ
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