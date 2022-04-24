МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину в воскресенье вновь ожидается вдвое ниже максимальных объемов, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". FT: Shell начала "кошмарный" выход из "Сахалина-2"

Так, заявки на прокачку через украинские ГИС на 24 апреля остаются на уровне 52 миллиона кубометров. При этом максимальные контрактные обязательства "Газпрома" перед Украиной составляют 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).

Кроме того, мощности газопровода "Ямал-Европа" по-прежнему остаются невостребованными. Напомним, что эта балансирующая магистраль прокачивает газ из РФ в Германию через территорию Польши. Однако с 7 апреля трубопровод работает в режиме реверса, то есть газ идет со стороны Германии в Польшу.

Прокачка российского газа в Европу по "Северному потоку" остается стабильно высокой — около 170 миллионов кубометров в сутки.