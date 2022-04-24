Транзит российского газа через Украину остается вдвое ниже максимумов
"Оператор ГТС": транзит российского газа через Украину остается вдвое ниже максимумов
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину в воскресенье вновь ожидается вдвое ниже максимальных объемов, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Так, заявки на прокачку через украинские ГИС на 24 апреля остаются на уровне 52 миллиона кубометров. При этом максимальные контрактные обязательства "Газпрома" перед Украиной составляют 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).
Кроме того, мощности газопровода "Ямал-Европа" по-прежнему остаются невостребованными. Напомним, что эта балансирующая магистраль прокачивает газ из РФ в Германию через территорию Польши. Однако с 7 апреля трубопровод работает в режиме реверса, то есть газ идет со стороны Германии в Польшу.
Прокачка российского газа в Европу по "Северному потоку" остается стабильно высокой — около 170 миллионов кубометров в сутки.
https://1prime.ru/gas/20220424/836740297.html
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