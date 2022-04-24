ПРАГА, 24 апр — ПРАЙМ. Подземные хранилища крупнейшего в Чехии газового оператора RWE Gas Storage CZ заполнены на 28%, что составляет около 700 миллионов кубометров, данного объема газа в летний период хватает примерно на 3 недели, сообщило в воскресенье сетевое издание Novinky со ссылкой на пресс-службу фирмы. В Британии предложили заправлять самолеты растительным маслом

"В этом году заполнение своих шести газохранилищ на новый сезон фирма начала раньше обычного, с 1 апреля. Сейчас хранилища заполнены на 28%, это около 700 миллионов кубометров газа. Такого объема топлива хватает в летний период обычно на 3 недели. В целом хранилища фирмы рассчитаны на 2,7 миллиарда кубометров газа, такого объема хватает на 2 месяца потребления в зимний период", — говорится в сообщении.

По данным издания, материнская компания RWE Gas Storage CZ, немецкая фирма RWE, предполагает в этом году продать все 6 хранилищ своей чешской "дочки", ориентировочно за 500 миллионов евро.

Еще одним оператором газохранилищ в Чехии является фирма MND Gas Storage, которой принадлежат два подземных хранилища. Данных о своей готовности к новому сезону фирма еще не сообщала.