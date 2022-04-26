В Берлине заявили о приближении к независимости от российской нефти
Министр экономики ФРГ Хабек: Германия очень близко подошла к независимости от российской нефти
Читать 1prime.ru в
БЕРЛИН, 26 апр — ПРАЙМ. Германия очень близко подошла к независимости от российской нефти, заявил глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек.
По его словам, проблема, еще недавно казавшаяся для Берлина большой, сейчас значительно уменьшилась. Министр отметил, что до начала спецоперации на Украине доля российской нефти в общем импорте "черного золота" ФРГ составляла 35%. За два месяца это показатель удалось снизить до примерно 12%.
Кроме того, значительно сократились поставки в Германию российского угля, а после введения Европой эмбарго они опустятся "до нуля", подчеркнул Хабек.
https://1prime.ru/gas/20220426/836758761.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.