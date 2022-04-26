БЕРЛИН, 26 апр — ПРАЙМ. Германия очень близко подошла к независимости от российской нефти, заявил глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек. Назван способ давления Европы на российскую нефть

По его словам, проблема, еще недавно казавшаяся для Берлина большой, сейчас значительно уменьшилась. Министр отметил, что до начала спецоперации на Украине доля российской нефти в общем импорте "черного золота" ФРГ составляла 35%. За два месяца это показатель удалось снизить до примерно 12%.

Кроме того, значительно сократились поставки в Германию российского угля, а после введения Европой эмбарго они опустятся "до нуля", подчеркнул Хабек.