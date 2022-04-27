МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает шантажом заявление "Газпрома" о полной приостановке экспорта газа в Болгарию и Польшу. Немецкая Uniper допустила оплату российского газа в рублях

По ее словам, Европа была готова к такому повороту и готовит ответ.

"Заявление "Газпрома" — это еще одна попытка России шантажировать нас газом", — написала глава ЕК на своей странице в Twitter и заверила европейцев в том, что страны ЕС останутся "едиными и солидарными" с затронутыми решением "Газпрома" странами.

Ранее в среду "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.