МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Польша и Болгария получают газ от своих соседей по Европейскому Союзу, рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции. В Польше требуют компенсацию за прекращение поставок российского газа

Ранее в среду "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях. Глава ЕК заявила, что такое решение является попыткой Москвы шантажировать Европу газом. По ее словам, ЕС был готов к такому сценарию и уже готовит ответные меры.

Как свидетельствуют данные оператора Gaz-System, закачка газа в польские хранилища продолжается, несмотря на приостановку поставок из РФ. Транспортировка газа потребителям осуществляется в соответствии с их текущим спросом, сообщает оператор.

"Польская газовая система сегодня устойчива к нарушению поставок газа с восточного направления", — говорится в сообщении и уточняется, что функционирование поддерживается со стороны СПГ-терминала имени президента Леха Качиньского и соединения с Германией и Чехией. Кроме того, 1 мая будет запущено трансграничное соединение с Литвой и терминалом СПГ в Клайпеде.