МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Решение России прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию после отказа этих стран платить в рублях вызвало дискуссию на сайте американской газеты The Washington Post. Bloomberg: десять компаний из Европы готовятся платить за газ в рублях

"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. Польша покупала в России около девяти миллиардов кубометров газа в год — около половины собственного потребления.

Читатели The Washington Post разделились во мнениях, однако большинство поддержало Россию.

Пользователь Jpriestly заявил, что все страны НАТО "должны отказаться от российского газа", однако Economist Engineer Entrepreneur не согласился с ним, и указал на то, что конвертация евро в рубли ничего не стоит.

"А в чем проблема, почему нельзя платить в рублях? Возьмите свои евро, поменяйте их в российском банке, против которого не введены санкции, получите рубли и расплатитесь за газ", — написал он.

Carl Womack заявил, что с наступлением лета прекращение поставок не будет ощущаться так же болезненно для Европы, как если бы это произошло зимой.

Be kind and honest указал на ошибочность этой позиции.

"Газ крайне важен для выработки электричества, и пик выработки приходится на лето. Без него работа электросетей будет затруднена, возможны крупные сбои", — написал юзер.

Francis_k пожаловался на ухудшение своего финансового положения: рост инфляции, сокращение пенсионных накоплений, подорожание топлива.

"Байден говорит, во всем виноват Путин. Я подозреваю, что он лжет", — признался читатель.

HeyMrWilson выразил уверенность, что страны Евросоюза откажутся от российских энергоносителей, на что GulfCoastCynic ответил, что вместо ЕС топливо направится в Китай и Индию.

"Покупателей в мире много, потому что зеленой энергии левых явно не хватает", — объяснил он.

Пользователь Fread сказал, что искренне удивлен, почему Россия так долго ждала, прежде чем прекратила поставки.

"Это не шантаж, нет! Каждая страна использует свои преимущества", — написал пользователь. СМИ: в США цены на еду достигли рекорда с начала 1980-х годов

Он привел в пример США, чья национальная валюта используется для расчетов по всему миру, а также применение Вашингтоном финансовых санкций против разных государств.

"Если действия России называть шантажом, то и американские санкции тоже надо называть шантажом. Я думаю, как с ними поступают, так они и отвечают", — добавил юзер.

Frankgee назвал голосование за Республиканскую партию "поддержкой российского лидера Владимира Путина". Ему ответил GulfCoastCynic, который заявил, что "голосование за демократов — это фактически голосование за ядерную войну".

Drumpfster_Fire призвал европейцев отказаться от российских энергоносителей, на что Francis_k напомнил ему, что газ в на континенте уже стоит в несколько раз дороже, чем в США.