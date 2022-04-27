ХЕЛЬСИНКИ, 27 апр — ПРАЙМ. Эстонская газовая компания Eesti Gaas не планирует расплачиваться за газ в рублях или покупать его у России, заявил глава компании Маргус Каазик порталу ERR. Еврокомиссия объяснила, где Польша и Болгария возьмут газ

Ранее в среду "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что такое решение является попыткой Москвы шантажировать Европу газом. По ее словам, ЕС был готов к такому сценарию и уже готовит ответные меры.

Каазик сослался на официальную позицию ЕК по вопросу оплаты газа в рублях, в которой говорится, что такая схема является проблемой. "Европейские страны и европейские компании не приняли эти рублевые платежи, и поэтому мы не можем их принять", — сказал он.

При этом снабжение Эстонии "голубым топливом" будет обеспечено запасами Eesti Gaas, а также закупками СПГ в литовской Клайпеде, подчеркнул глава компании. Однако в случае с Клайпедой проблемы могут возникнуть осенью, когда начнется подготовка к зимнему сезону. Решением проблемы может стать строительство еще одного СПГ-терминала, считает Каазик.