ООН, 27 апр — ПРАЙМ. Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в среду прокомментировал прекращение поставок газа российским "Газпромом" Польше и Болгарии.

По мнению представителя организации, для этих стран важно отказываться от ископаемого топлива.

Напомним, что в среду, 27 апреля, "Газпром" сообщил о приостановке поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. Это связано с неоплатой экспорта сырья в рублях. Помимо этого, "Газпром" заявил, что сократит транзит в третьи страны в случае, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор газа из транзитного потока.

"У меня нет каких-либо комментариев по поводу транзакций между странами. Определенно, такого рода проблемы, в числе прочих, являются еще одной иллюстрацией необходимости отхода стран в целом от зависимости от ископаемого топлива", — прокомментировал Хак.