МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В понедельник, 2 мая, Греция поднимет вопрос о способе оплаты российского газа "Газпрому" в ЕС на совете министров энергетики. Об этом сообщил телеканалу Skai министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас.

"Греция будет платить "Газпрому" таким образом, чтобы не нарушить санкции и обеспечить энергетическую безопасность страны", — сказал Скрекас.

Он добавил, что 20 мая страна оплатит поставки газа за предыдущий месяц.

Скрекас также подчеркнул, что приняты все меры для энергетической безопасности страны.

"В течение месяца будет новый плавучий резервуар на терминале СПГ Ревитуса, а с новой установкой по регазификации СПГ в Александруполисе в 2023 году можно будет сказать, что мы будем полностью независимы от российского газа", — сказал министр.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис провел в среду совещание по энергетике после решений "Газпрома" полностью приостановить поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.

После совещания пресс-служба премьера сообщила, что энергетических ресурсов достаточно, перебоев с поставками в страну не ожидается, а следующие выплаты "Газпрому" будут произведены в третьей декаде мая. Пресс-служба не уточнила, решено ли перейти на новый порядок оплаты в рублях.

В понедельник состоится совет министров энергетики ЕС. Правительство Греции и основные импортеры природного газа (DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas) занимают выжидательную позицию, надеясь до тех пор получить четкие указания от ЕС.