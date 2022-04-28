МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия готова принять требования Москвы по оплате поставок газа в рублях. Об этом пишет The Guardian. Издание полагает, что сторонам придется прийти к какому-то компромиссу в этом вопросе. Экономисты рассказали о печальных перспективах Германии

В публикации отмечается, что Европе на фоне спецоперации "открылась неизбежная истина", что ее промышленность и дома питаются и обогреваются за счет российского газа. Хотя европейские лидеры обещают отказаться от импорта энергоносителей из России, сделать это в короткие сроки затруднительно — впереди как минимум один зимний сезон, прежде чем страны ЕС смогут подключиться к другим источникам.

Еврокомиссия ранее заявила, что страны не должны оплачивать поставки в рублях, так как это противоречит санкциям ЕС. Россия со своей стороны настаивает на поступлении платежей в Газпромбанк в евро и долларах с тем, чтобы потом перевести их в рубли. В итоге на прошлой неделе комиссия сообщила, что контракты можно изменить и привести с соответствие с условием Москвы.

Автор The Guardian предупреждает, что на фоне приостановки поставок газа в Польшу и Болгарию цены на топливо уже выросли. Например, нефть марки TTF с начала недели выросла с 92 евро до 115 евро. Рост составил 20%, но к полудню четверга стоимость опустилась до 107 евро, что по-прежнему на 15% больше изначальной цены.

В статье также упоминается, что попытка отрезать крупных покупателей, таких как немецкая Uniper или итальянская Eni, негативно скажется и на доходах России.

"Поэтому сторонам необходимо искать некий компромисс по платежам", резюмировало издание.