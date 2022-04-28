МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ, Анастасия Иванова. Нидерландская энергетическая компания Eneco не открывала счет в рублях в Газпромбанке, поскольку она покупает российский газ по контракту с немецкой компанией Wingas. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь компании Эдвин ван де Хар.
Wingas ранее принадлежала "Газпрому" через компанию Gazprom Germania GmbH, владеть которой российский холдинг перестал 31 марта. После этого, 4 апреля, власти Германии объявили о передаче Gazprom Germania во временное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA), сочтя недействительным приобретение этой компании без их разрешения новыми инвесторами.
Ван де Хар подчеркнул, что "ничего не изменилось в нашем контракте с Wingas, который у нас с ними подписан с 2010 года. Мы не относимся к числу энергетических компаний, у которых есть рублевый счет в Газпромбанке".
Ранее, 29 марта, представитель Eneco сообщал РИА Новости, что компания ожидает выполнения текущего газового контракта с немецкой дочкой "Газпрома" Wingas, действующего до 2030 года, в евро.
https://1prime.ru/gas/20220428/836782099.html
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