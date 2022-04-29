МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Немецкий политик, лидер партии "Альтернатива для Германии" и член комитета бундестага по международной политике Тино Крупалла в беседе с РИА Новости заявил, что немецкому импортеру газа компании Uniper уже со следующим счетом придется заплатить за поставки российского газа в рублях. В бундестаге назвали заморозку валюты России деструктивной мерой

Напомним, что ранее финансовый директор Uniper Тиина Туомела говорила о том, что в компании не видят противоречий в применении новой схемы оплаты газа из России в рублях и введенными против Москвы санкций.

Она отмечала, что платежку немецкому импортеру нужно оплатить в конце мая. При этом менеджер подчеркнула, что необходимо продолжить диалог с правительством Германии по этому вопросу, чтобы позиции были полностью согласованы.

"По мере приближения следующего месяца — мая — становится ясно, что немецкому импортеру Uniper со следующим счетом придется платить за газ в рублях. В настоящее время ведутся разговоры о том, что Uniper будет осуществлять свои платежи "Газпрому" в евро на счет в России. Это призвано удовлетворить как требования России, так и режима санкций", — прокомментировал ситуацию депутат бундестага.

Он считает, что на долгосрочную перспективу такой баланс будет сохранить невозможно.

"Европейские валюты должны укрепляться не только в торговле газом, но и в торговле энергоносителями. Эпоха нефтедоллара подходит к концу", — подытожил он.