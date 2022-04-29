МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Страны Европы ждет холодная и темная зима, но есть способы исправить ситуацию, пишет обозреватель FT. "Продай козу". В Германии нашли способ реанимировать "Северный поток-2"

По его мнению, "самый дешевый и быстрый" способ пережить зиму — перестать пользоваться газом, поставляемым Россией. Однако, для этого жителям Европы придется пойти на некоторые жертвы.

Европейские политики должны сделать экономию энергии национальным приоритетом и поставить во главу угла.

"Решение Владимира Путина прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию стало предупредительным сигналом для стран Запада. Европу ждет холодная и темная зима, если все те, кто заодно с Украиной, не начнут экономить газ. Это даст европейским странам возможность освободиться от российской энергетической удавки", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Не отменяя важность разработки планов по закупке газа у других поставщиков, по наращиванию сырьевых запасов в летний период, а также ускорение проектов ветровой и солнечной энергетики и по термоизоляции домов, самый быстрый и самый дешевый способ снизить зависимость от российских поставок — это просто меньше его расходовать.

Именно это является беспроигрышным способом решения наших сегодняшних энергетических проблем. "Если зимой понизить температуру в наших помещениях, это приведет к снижению рыночных цен, лишит Россию твердой валюты, увеличит запасы доступного для Европы газа в дружественных странах и немного поможет с решением проблем климатических изменений", считает автор.

Снижение температуры в домах по всей Европе с 20 до 18 градусов приведет к сокращению потребления на 20-25%, пишет он со ссылкой на подсчеты консалтинговой фирмы Cambridge Energy.

"Добиться такой экономии за счет повышения эффективности определенно возможно. Например, за 40 лет с 1971 по 2011 год средняя температура в британских домах в зимнее время поднялась на пять градусов. Но ведь мы можем надеть теплую одежду, воспользоваться одеялами и купить куртки с подогревом от аккумуляторов. Мерзнуть не придется", — призывает издание.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>