МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Попытка Европы "наказать" Россию за спецоперацию на Украине путем ввода эмбарго на российский газ угрожает всему миру апокалипсисом, предупредил японский эксперт Сюнсукэ Кобаяси в интервью Nikkei.

По мнению специалиста, нельзя исключать возможность введения новых санкций, в том числе — в отношении российских энергоресурсов.

"Японская экономика сможет выдержать эмбарго на поставки нефти и угля, хотя это и нанесет ущерб. Но, если Европа откажется от российского газа, это приведет к концу света", — предупреждает главный экономист банка "Мидзухо" Сюнсукэ Кобаяси.

По его мнению, российские уголь и нефть можно заменить.

"Позвольте мне начать с обсуждения негативных последствий российского угольного эмбарго. Япония зависит от угля на 27% с точки зрения потребления первичной энергии. И 13% из них обеспечивает Россия. Мы подсчитали, насколько невозможность импортировать этот объем окажет понижающее давление на рост ВВП. Результат — минус 1,9%", — рассказал он о ситуации с импортом угля.

Что касается введения эмбарго европейскими странами на российский газ, то перед тем, как принять такое решение, нужно понять: поставок не будет.

"Пугает ситуация вокруг газа. Зависимость Японии от российского газа невелика. На него приходится всего около 1,8% от общего потребления первичной энергии. Это можно восполнить за счет расширения торговли с существующими торговыми партнерами — Австралия, Катар и Малайзия. Все эти страны входят в число основных партнеров Китая по импорту газа. Потенциальной альтернативой также может стать американский сланцевый газ. Однако вопрос не ограничивается возможностью замещения в Японии. Если европейские страны запретят импорт российского газа, он исчезнет с рынка", — рассуждает экономист.

Он объяснил, что страны Европы получают российское "голубое топливо" по трубе. Если они наложат на него запрет, газ нельзя будет перенаправить, например, в Китай, так как для этого нужно сначала создать инфраструктуру: построить трубопроводы, станции и так далее. Чтобы сжижать и продавать его, необходимы установки для сжижения и средства транспортировки. Это займет очень много времени и будет стоить очень дорого.