МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решение приостановить поставку газа РФ в некоторые страны Европы, по его мнению, такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран.

"Газпром" в среду утром полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.

"Правильное решение. Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран", — сказал Володин журналистам, добавив, что при этом все больше государств договариваются с Россией об оплате газа в рублях.

Парламентарий подчеркнул, что в ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, "теперь Россия должна их обогревать". "А нам цинично говорят, "через 7 лет мы откажемся от российского газа". Мы вправе ответить: "Зачем нам ждать? Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год", — подчеркнул он.