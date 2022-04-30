МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Российский экспортер газа "Газпром" поставляет сырье для транзита по территории Украины штатно, в соответствии с заявками потребителей. Объем составляет 71,7 миллиона кубометров на 30 апреля, сообщила компания.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 71,7 миллиона кубических метров на 30 апреля", — отмечает компания в своем сообщении.

Напомним, что контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, это порядка 109,6 миллиона кубов в сутки. С конца февраля украинский транзит газа из России в Европу держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно поставки снижались только пару дней в середине марта.

В апреле, в одно время с потеплением в странах Европы, транзит снова уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".