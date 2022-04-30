ВАРШАВА, 30 апр — ПРАЙМ. Порядка 500 вагонов сжиженного газа могут взорваться в Польше. Причина — санкции, введенные в отношении дочки компании "Новатэк" Novatek Green Energy, сообщила компания. Европа хочет мести из-за остановки поставок газа в Польшу и Болгарию

Напомним, что несколько дней назад Варшава наложила собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Газпром", "Новатэк", "Акрон". Это оставило без сжиженного газа несколько десятков гмин (районов) страны, их обеспечивала сырьем компания Novatek Green Energy.

"Существенная и очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию", — сообщает компания.

"Из-за физико-химических свойств сжиженного газа в случае длительного простоя вагонов на путях, повышения внешней температуры и при этом рост давления газа в вагонах может привести к выбросу газа в атмосферу, а также его возгоранию, что приведет к мощному и сложному для тушения пожару", — объясняется в сообщении.

Novatek Green Energy считает, что "необходимо незамедлительно принять меры, чтобы накопленный в железнодорожных цистернах газ пропан-бутан в количестве около 40 миллионов литров немедленно и безопасно прибыл в перегрузочные терминалы".

"Очевидно, что из-за введенных санкций компания Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий в этом отношении", — резюмировали в компании.