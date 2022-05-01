МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В подземных хранилищах стран Европы запасы газа на 29 апреля были восполнены на 6,9 миллиарда кубометров. Для выхода на 90% заполненности компаниям региона нужно закачать еще порядка 56 миллиардов кубометров, сообщает российская компания "Газпром".

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 апреля запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 6,9 миллиарда кубометров. Для выхода на уровень 90% заполненности хранилищ, продекларированный Европейским союзом как целевой, компаниям предстоит закачать еще около 56 миллиарда кубометров газа", — об этом "Газпром" сообщает в своем официальном Telegram-канале.

Экспортер подчеркнул, что восполнение запасов газа в ПХГ в странах ЕС — очень серьезный вызов, учитывая, в том числе, суточные лимиты объемов закачки. Они ограничены технологическими возможностями хранилищ.

"Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке", — подытожила компания.

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья по итогам четырех месяца снизился на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 50,1 миллиарда кубометров газа, однако идет согласно подтвержденным заявкам потребителей и контрактным обязательствам. "Газпром" продолжает поставлять газ согласно подтвержденным заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами", — добавляет компания.