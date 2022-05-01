ПРАГА, 1 мая — ПРАЙМ. Газохранилища в Чехии наполнены на 30%, это исторический максимум на 1 мая, к концу этого месяца газохранилища должны быть наполнены на 50%, сообщил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, глава минпромторга Йозеф Сикела. В Венгрии сказали, сколько стран ЕС согласились платить за газ в рублях

"На 1 мая наши газохранилища наполнены на 30%, это исторический максимум. К концу мая газохранилища должны был заполнены на 50%. Также стоит задача заполнить их к началу нового отопительного сезона на 80%, это составит около 2,8 миллиарда кубометров газа", — сказал министр.

Ранее чешский премьер Петр Фиала, находясь с визитом в Варшаве, заявил на пресс-конференции, что Чехия не будет платить за российский газ в рублях. По его мнению, это является нарушением санкций.