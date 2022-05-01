В Чехии сообщили, что газохранилища страны наполнены на рекордные 30%
Глава минпромторга Чехии сообщил, что газохранилища страны наполнены на рекордные 30%
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ПРАГА, 1 мая — ПРАЙМ. Газохранилища в Чехии наполнены на 30%, это исторический максимум на 1 мая, к концу этого месяца газохранилища должны быть наполнены на 50%, сообщил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, глава минпромторга Йозеф Сикела.
"На 1 мая наши газохранилища наполнены на 30%, это исторический максимум. К концу мая газохранилища должны был заполнены на 50%. Также стоит задача заполнить их к началу нового отопительного сезона на 80%, это составит около 2,8 миллиарда кубометров газа", — сказал министр.
Ранее чешский премьер Петр Фиала, находясь с визитом в Варшаве, заявил на пресс-конференции, что Чехия не будет платить за российский газ в рублях. По его мнению, это является нарушением санкций.
https://1prime.ru/gas/20220501/836803163.html
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