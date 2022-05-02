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2022
https://1prime.ru/gas/20220502/836806502.html
США выдали лицензию на сделки с Gazprom Germania GBMH
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Министерство финансов США опубликовало лицензию, которая разрешает сделки с компанией Gazprom Germania GmbH до 30 сентября. На компанию распространяются санкции, которые связаны с... ПРАЙМ, 02.05.2022
энергетика, новости, газ, сша, газпром
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 2 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов США опубликовало лицензию, которая разрешает сделки с компанией Gazprom Germania GmbH до 30 сентября.
На компанию распространяются санкции, которые связаны с размещением новых долговых обязательств и выпуском акций.
Лицензия относится также к любым структурам, в которых Gazprom Germania GmbH принадлежит от 50% и более.