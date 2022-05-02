ВАШИНГТОН, 2 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов США опубликовало лицензию, которая разрешает сделки с компанией Gazprom Germania GmbH до 30 сентября. Глава E.ON оценил перспективы Германии без импорта российского газа

На компанию распространяются санкции, которые связаны с размещением новых долговых обязательств и выпуском акций.

Лицензия относится также к любым структурам, в которых Gazprom Germania GmbH принадлежит от 50% и более.