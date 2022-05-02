В Еврокомиссии сообщили о росте запасов газа в Европе
В Еврокомиссии сообщили о росте уровня запасов газа в Европе
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая — ПРАЙМ. Уровни запасов "голубого топлива" в Европе увеличиваются, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС.
"Уровень (заполнения — ред.) хранилищ в Европе сейчас составляет более 32% и он растет во всех странах", — сказала она.
https://1prime.ru/gas/20220502/836806790.html
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