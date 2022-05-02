БРЮССЕЛЬ, 2 мая — ПРАЙМ. Уровни запасов "голубого топлива" в Европе увеличиваются, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС. Немецкий бизнес опасается прекращения поставок российского газа

"Уровень (заполнения — ред.) хранилищ в Европе сейчас составляет более 32% и он растет во всех странах", — сказала она.