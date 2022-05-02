МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Болгарская компания "Булгаргаз" получила семь предложений на доставку газа после приостановки его экспорта из России, говорится в заявлении. В Италии призвали разрешить компаниям платить за газ в рублях

Российский "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.

Компания сообщает, что за день до приостановки российского экспорта она обратилась с письменным запросом к торговцам природным газом на болгарском и региональном газовых рынках с просьбой представить оферты, включающие конкретные условия поставок до конца апреля и на май 2022 года.

В заявлении говорится, что после анализа ответных предложений "Булгаргаз" рассматривает семь заявок от трех поставщиков, которые были ранжированы по критерию "самая низкая цена поставки".

Болгарское национальное телевидение (БНР) сообщает, что "Булгаргаз" на основании подписанных контрактов 4 мая рассчитает внутреннюю цену на газ, которую предстоит утвердить национальному регулятору.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам. Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом".