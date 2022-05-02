БРЮССЕЛЬ, 2 мая — ПРАЙМ. Немедленных рисков для снабжения Евросоюза "голубым топливом" нет, поставки в Польшу и Болгарию продолжаются из Греции и Германии, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС. Немецкий бизнес опасается прекращения поставок российского газа

"На данном этапе нет немедленного риска для европейской безопасности снабжения. Сейчас поставки в Польшу и Болгарию продолжаются по альтернативным маршрутам из Греции и Германии", — сказала она.

"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.

Ранее сообщалось, что согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом".