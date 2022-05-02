АФИНЫ, 2 мая — ПРАЙМ. Министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас на внеочередном заседании Совета министров энергетики ЕС предложил принять стратегию постепенного отказа от российских энергоносителей, которая не поставит под угрозу безопасность поставок российского газа в Европу. В Италии призвали разрешить компаниям платить за газ в рублях

"Я призвал своих коллег принять реалистичную и тщательно разработанную стратегию постепенного отказа от российских ископаемых видов топлива, которая не поставит под угрозу безопасность поставок в Европу природного газа. Ускорение "зеленого" перехода, создание критически важной энергетической инфраструктуры, которая повысит нашу энергетическую конкурентоспособность, и работа с соседними странами над диверсификацией источников энергии и маршрутов поставок — единственный способ преодолеть этот беспрецедентный кризис", — сказал Скрекас, чье заявление распространила пресс-служба министерства.

Греческий министр подчеркнул необходимость немедленных скоординированных мер на центральноевропейском уровне для поддержки европейских потребителей, особенно уязвимых домохозяйств и малых и средних предприятий, от резкого роста цен на энергию. Он подтвердил предложения правительства Греции установить потолок цен на оптовых рынках энергии и создать Европейский механизм солидарности, чтобы компенсировать последствия международного энергетического кризиса и стабилизировать цены на доступном уровне.

Скрекас сказал также, что Греция готова поддержать Болгарию и с первого дня отключения поставок российского газа начала поставлять в соседнюю страну больше природного газа.