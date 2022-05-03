МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Словакия будет настаивать на исключении для себя из эмбарго на закупку нефти в России, которое собираются ввести страны ЕС в новом пакете антироссийских санкций. Об этом заявил вице-премьер и глава минэкономики республики Рихард Сулик, комментируя итоги состоявшегося в понедельник заседания министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики. В Италии говорят об "идеальном шторме" для Европы, подготовленном Москвой

"Словакия будет настаивать на исключении из эмбарго на закупку российской нефти, если это станет предметом новых санкций в отношении РФ. Это для нас чрезвычайно важный пункт. Мы не в силах так быстро перестроиться на обработку более легкой нефти. На (братиславском нефтеперерабатывающем) предприятии Slovnaft перерабатывается тяжелая российская нефть. Подготовка замены всему этому займет несколько лет, так что мы на этом исключении будем настаивать", — заявил Сулик, слова которого привел во вторник сайт газеты Pravda.

Напомним, что ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника Еврокомиссии сообщило, что ЕК может разрешить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на российскую нефть из-за высокой зависимости этих стран от поставок из России. По данным Международного энергетического агентства, Словакия получает 96% нефти и нефтепродуктов из России, Венгрия — 58%.

Европейский чиновник на условиях анонимности заявил агентству, что ЕК готова к послаблениям для Венгрии и Словакии, чтобы "сохранить единство" в ЕС. Двум странам могут предложить не вводить эмбарго либо предоставить им "более длительный переходный период" для отказа от российской нефти.