МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Решение российского президента Владимира Путина потребовать от стран Запада оплаты газа в рублях может повлиять на мир сильнее, чем конфликт на Украине, так как оно способно до основания изменить международные экономические отношения и финансовую систему, базирующуюся на нефтедолларе как мировой резервной валюте, пишет сербское издание Печат. The Hill: Запад попал в ловушку с санкциями против России

Не только Сербия — тайна для западной цивилизации, что подтверждал старый хитрец Уинстон Черчилль. В 1939 году британский политик якобы произнес одно из знаменитых изречений, которое ему приписывают. Оно о том, что Россия — "это загадка, завернутая в тайну и помещенная внутрь головоломки".

Два месяца длится спецоперация на Украине, и это время как будто подтверждает слова Черчилля и показывает, что Россия — альтернативная цивилизация и по-прежнему большая загадка для коварного и дехристианизированного Запада.

"Я имею в виду, в том числе, его решение заставить страны, которые Москва считает недружественными, платили за российский газ в рублях.Россия много раз за свою историю доказывала, что представляет собой абсолютную загадку для Запада. Так было, когда в 1242 году Александр Невский одержал победу над тевтонскими рыцарями, заманив их на Чудское озеро и тем самым предотвратив захват его страны католиками. Не лучшая участь ждала и Наполеона, который двинулся в поход на Россию с Великой армией почти из 700 тысяч солдат. Но после Бородинской битвы шокированный, испуганный и обескураженный он бежал из сожженной Москвы и, не оглядываясь, мчался до Парижа, куда вернулся обезумевшим с войском, поредевшим в 30 раз", — пишет автор статьи.

В России Наполеона приняли как узурпатора и захватчика и победили его. Bloomberg обвинил нефтяных гигантов в продолжении сырьевого кризиса

Гитлер тоже был шокирован: в 1941 году, когда немецкие войска находились всего в 12 километрах от центра Москвы, Сталин все же провел традиционный военный парад в честь победы Октябрьской революции.

На то, что Россия тщательно и заблаговременно готовилась к сложившейся ситуации, указывают ранее принятые решения.

Россия вывела и накопила золотые резервы в размере 1 400 тонн,



провела проверку капитала,



повысила процентные ставки и предоставила налоговые льготы для возвращения капитала в страну.



Хотя были и просчеты: более 300 миллиардов долларов валютных резервов заморожены и остались за полем российских банков.

Цель этих мер: финансовая стабильность и предотвращение коллапса курса рубля.

"Иначе в ходе западного блицкрига еще на старте российская экономика пала бы на колени, и тогда военные успехи специальной операции на Украине потеряли бы смысл. Так рубль, который упал ниже 140 единиц за один доллар, за короткий срок вернулся на прежний уровень ниже 80 рублей, и началось постепенное восстановление биржевых цен на ценные бумаги", — отмечает автор.

Сочетание этих мер повысило спрос на рубль, стабилизировало валютный курс и предотвратило панику и спекулятивные удары по российской валюте. За короткий промежуток времени в страну вернулась финансовая и монетарная стабильность. Удалось и замедлить галопирующую инфляцию: она ударила бы по покупательной способности и уровню жизни россиян, а впоследствии могла бы привести к социально-политическим беспорядкам.

Сейчас, когда внутри страны обеспечена экономическая передышка, а благодаря приведению в готовность ядерной триады предотвращена открытая военная интервенция НАТО, у российских войск достаточно времени для достижения своих целей, добавляет обозреватель.

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