МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Заявки европейских потребителей на транзит российского газа в воскресенье через украинскую газотранспортную систему после снижения накануне на 6,4% держатся выше 90 миллионов кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).

Номинации на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России — формируются на основе спроса в Европе — на 8 мая составляют 92,1 миллиона кубометров против 92,4 миллиона днём ранее. На уровне более 90 миллионов кубометров заявки держатся с 1 мая. На этой неделе по сравнению с прошлой они выше примерно на 40%.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. Снижение объёмов транзита не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".

Что касается польского коридора, по газопроводу "Ямал — Европа", идущему через Белоруссию и Польшу в Германию, заявки на мощности на этой неделе действуют и в прямом, и в обратном направлении. Варшава, отказавшись от новой схемы оплаты российского газа в рублях, теперь получает аналогичный объём газа по этому маршруту со стороны Германии, при этом пользуясь как физическим, так и виртуальным реверсом, который осуществляется с помощью российского газа.

"Газпром" на этой неделе несколько дней бронировал мощности магистрали "Ямал — Европа", однако на 8 мая бронирований со стороны российской компании не было.

Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" — главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.

Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища. По данным на утро 7 мая, их средняя заполненность составляет 35,6%, за день показатель вырос почти на 0,4 п.п. Общий объём газа составляет примерно 38 миллиардов кубометров. Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены на 1 ноября минимум на 80%.

Выработка ветрогенерации в Европе продолжает чуть расти после снижения в конце апреля — первые дни мая. Доля электроэнергии из ветряных электростанций, по данным Wind Europe, составила накануне 13,5% от общего объёма против 10,7% днём ранее. Средний показатель на прошлой неделе снизился на 7,44 п.п. и составил 8,67%.